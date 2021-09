Minder vraag naar export remt economische groei Saudi-Arabië

De economische bedrijvigheid in Saudi-Arabië, dat met name van de olieproductie afhankelijk is, kende de afgelopen maand de traagste groei in tien maanden tijd. Dat kwam vooral door een lagere exportvraag die drukt op de bedrijvigheid buiten olie om.

De samengestelde inkoopmanagersindex van onderzoeksbureau Markit, met daarin diensten en de industrie, kwam voor augustus uit op 54,1. Een maand eerder was dat nog 55,8. Een stand van boven de 50 geeft groei aan. Volgens de index was de groei van de werkgelegenheid verwaarloosbaar. De toename van het aantal binnenlandse orders bleef sterk en ook het aantal toeristen nam toe. De marktomstandigheden bleven voor veel bedrijven echter lastig als gevolg van de pandemie.

’s Werelds grootste exporteur van ruwe olie werd vorig jaar hard getroffen door de dubbele schok van het coronavirus en de historisch lage olieprijzen. De economie heeft zich dit jaar hersteld dankzij een verbeterde vraag na de versoepeling van de coronamaatregelen.

Saudi-Arabië maakte ook bekend de olieprijzen in oktober te verlagen. Dat doet het land na het besluit van oliekartel OPEC en diens bondgenoten, waaronder Rusland (OPEC+), om vast te houden aan hun plan om de olieproductie elke maand stapsgewijs te verhogen.

Staatsoliebedrijf Saudi Aramco gooit de prijzen voor een vat ruwe olie omlaag met 1,30 dollar, volgens prijsopgaven ingezien door persbureau Bloomberg. Daar werd al op gerekend door kenners.

De OPEC+ hield de productie van olie lange tijd bewust laag door de coronacrisis, om zo de prijzen stabiel te houden. Door de pandemie werd veel minder gereisd, waardoor er minder vraag naar brandstoffen was. Nu de economieën wereldwijd weer aantrekken, waren de olieproducerende landen al langer in overleg om de productie weer op te hogen. De geleidelijke verhogingen gaan door totdat alle productiecapaciteit die wegens de coronacrisis was stilgelegd weer wordt benut, maakte het verbond bekend in juli.