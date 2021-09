Minimumloon in Spanje wordt nog dit jaar verhoogd

Het minimumloon in Spanje wordt dit jaar nog verhoogd. Dat zei economieminister Nadia Calviño zondag in een televisie-interview met persbureau Bloomberg, nadat premier Pedro Sánchez het eerder deze week al aankondigde. Met het verhogen van het huidige minimumloon van 950 euro per maand hoopt de premier de koopkracht van werknemers te beschermen nu de economie aantrekt en levensonderhoud duurder wordt.

Het verhogen van het minimumloon is volgens Calviño een “belangrijk instrument om ongelijkheid te verminderen”, zei ze in het gesprek. Volgens de minister is de ongelijkheid in Spanje in de afgelopen jaren toegenomen en is de inflatie in het land de afgelopen tien jaar zo opgelopen dat het nodig is, zei ze. De Spaanse consumentenprijzen zijn ook gestegen door een toename van energieprijzen, die voor inflatie in de regio hebben gezorgd. Het is nog niet duidelijk hoeveel hoger het minimumloon wordt. Daar is de Spaanse overheid nog over in gesprek met vakbonden.

Volgens Calviño is de gestegen inflatie geen verrassing omdat Spanje jarenlang een hele lage inflatie had en de prijzen tijdens de pandemie stabiel waren. De recente stijging van inflatie gaat volgens haar weer voorbij. “We moeten voorkomen dat de inflatie structureel wordt, maar het is een natuurlijk kenmerk van een zeer sterk herstel dat we hebben gezien”, zei ze. De minister zegt dat de overheid zich geen zorgen maakt om de toenemende inflatie.

Zowel Spanje als Italië hebben hun economieën de afgelopen tijd weer flink zien aantrekken na hard te zijn geraakt door de coronapandemie. Vorig jaar kromp de Spaanse economie met bijna 11 procent als gevolg van de coronacrisis.

Binnen de Europese Unie bestaan grote verschillen in het minimumloon van lidstaten. Het hoogste minimumloon is bijna zeven keer zo hoog als het laagste minimumloon, berekende het Europese statistiekbureau Eurostat eerder dit jaar. Nederland staat op de derde plek van de hoogste minimumlonen, na Luxemburg en Ierland.