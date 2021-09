Brussel wil Ferrari niet sparen bij overgang naar stekkerauto

Ook chique sportautomerken als Ferrari en Lamborghini moeten binnen vijftien jaar stoppen met het maken van brandstofauto’s, houdt de Europese Commissie vol. Zij wil voor deze kleine fabrikanten voorlopig geen uitzondering maken, zoals Italië graag zou willen.

Benzine- en dieselauto’s moeten voor 2035 uit de Europese showrooms verdwijnen, als het aan de commissie ligt. Het is een van de maatregelen die de uitstoot van broeikasgassen terug moeten dringen die Eurocommissaris Frans Timmermans in juli heeft voorgesteld.

Autofabrikanten zijn nu al verplicht steeds wat meer elektrische en steeds wat minder brandstofauto’s te maken. Maar voor merken die jaarlijks minder dan 10.000 exemplaren verkopen, zoals de vermaarde Italiaanse autobouwers, is een uitzondering gemaakt. Daar wil de commissie van af.

Italië is daartegen in het geweer gekomen. Voor fabrikanten van zulke krachtige auto’s is het moeilijker en kost het meer tijd om over te schakelen van een verbrandingsmotor op een elektrische motor, stelt de regering in Rome. Zo is er nog altijd geen elektrische Ferrari op de weg.

De commissie onderstreept nog maar eens wat zij heeft voorgesteld. “Ik wijs erop dat alle fabrikanten zullen moeten bijdragen aan het terugdringen van de uitstoot”, zegt een woordvoerder van de Europese Commissie. De commissie moet voor haar plannen wel nog de steun winnen van de EU-landen en het Europees Parlement.