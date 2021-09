Grootse Britse werkgeversorganisatie klaagt over personeelsgebrek

Er moet snel iets gedaan worden aan het brede tekort aan personeel in het Verenigd Koninkrijk. Anders kan het tot twee jaar duren voordat alle nu openstaande functies zijn vervuld, zegt de grootste werkgeversorganisatie in het Verenigd Koninkrijk, de Confederation of British Industry (CBI). Er zijn onder meer tekorten aan vrachtwagenchauffeurs, fruitplukkers, fabrieksarbeiders en werktuigbouwkundigen in het land.

Ook de Britse horeca klaagt over gebrek aan personeel. Volgens het CBI kunnen hotels niet al hun kamers aanbieden omdat er niet genoeg medewerkers zijn om de lakens te wassen. Restaurants moeten noodgedwongen kiezen of ze geopend zijn tijdens de lunch of het diner.

Werknemers uit de Europese Unie vervulden voor de brexit en de coronacrisis de helft van de vacatures in de horeca. Tijdens de pandemie keerden veel arbeidsmigranten huiswaarts. Nieuwe migranten uit de EU worden afgeschrikt door de nieuwe strenge brexitregels en visumvoorschriften.

“Wachten tot de tekorten zichzelf oplossen, is niet de manier om een economie te runnen”, zei voorzitter van het CBI Tony Danker in een verklaring. Hij vindt dat de Britse overheid meer moet doen om cursussen en vaardigheidstrainingen aan te bieden in de vakgebieden waar de meeste vacatures zijn. Ook vindt Danker dat er gebruik moet worden gemaakt van gerichte immigratie om de gaten op te vullen.