KLM: geen concrete plannen voor enkel vegetarische maaltijden

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft geen concrete plannen om over te stappen op enkel vegetarische maaltijden voor passagiers in de economyclass op lange vluchten. Dat zegt het bedrijf na een bericht erover in De Telegraaf. Een woordvoerder van KLM laat weten dat de keuze van de reizigers bij de catering onveranderd blijft.

De woordvoerder zegt dat het idee om over te stappen op enkel vegetarisch eten wel “is geopperd” binnen de maatschappij in het kader van verduurzaming.

“Verduurzaming is ook voor onze catering een belangrijk thema. We kijken hierbij naar wereldwijde maatschappelijke trends en stemmen onze menu-ontwikkeling hierop af. Bij het bepalen van het aanbod is keuzevrijheid van onze klanten belangrijk en moeten de maaltijden smakelijk en kwalitatief hoogstaand zijn. KLM vernieuwt regelmatig het aanbod en stemt dit af op de behoefte en wensen van haar klanten”, aldus een verklaring van KLM.