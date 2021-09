Onverwacht meer orders Duitse industrie door vraag naar schepen

De Duitse industrie heeft onverwacht meer opdrachten gekregen in juli. Dat kwam door grote buitenlandse opdrachten voor Duitse scheepswerven, becijferde het Duitse federale statistiekbureau Destatis. Die leidden tot een plus van 3,4 procent. Zonder die grote opdrachten zou het aantal nieuwe orders juist zijn afgenomen.

Economen hadden in doorsnee ook op een afname gerekend. De Duitse industrie heeft namelijk te lijden onder problemen in de leveringsketen. Zo zijn er de chiptekorten die met name de auto-industrie hinderen maar doorsijpelen naar steeds meer sectoren. Maar ook andere materialen zijn schaars of hebben door problemen met transport een langere levertijd.

Het aantal nieuwe opdrachten uit eigen land en de rest van de eurozone nam af. Van landen daarbuiten kwamen dus fors meer opdrachten binnen. De fabrieksorders lagen in juli haast een kwart hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Toen was het herstel van de coronacrisis nog maar net ingezet.