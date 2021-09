Vattenfall neemt groot windpark in Oostzee in gebruik

Het Deense energieconcern Vattenfall heeft maandag een groot windmolenpark in de Oostzee in gebruik genomen. Het park genaamd Kriegers Flak gaat 600.000 Deense huishoudens van stroom voorzien.

Het offshoreveld telt 72 turbines en beslaat een oppervlakte van 132 vierkante kilometer. Kriegers Flak ligt ten oosten aan de kust van het Deense eiland Seeland, waar de hoofdstad Kopenhagen op ligt. “Met de inauguratie van vandaag zetten we opnieuw een stap naar ons doel om binnen één generatie fossielvrij te leven”, aldus topvrouw Anna Borg van Vattenfall in een verklaring.

Vattenfall, dat in Nederland actief is als energieleverancier, heeft ook in de Noordzee windmolenparken. Het bedrijf is bezig voor de Nederlandse kust een windpark aan te leggen en meer velden elders in de Noordzee.