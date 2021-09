VNO-NCW: kritischer bij buitenlandse investeringen vitale bedrijven

Nederland en Europa moeten kritischer kijken naar buitenlandse investeringen in vitale bedrijven en zeer belangrijke infrastructuur. Ook moet meer worden geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Dat stelde voorzitter Ingrid Thijssen van werkgeversorganisatie VNO-NCW bij de opening van het academisch jaar op de Technische Universiteit Eindhoven.

Volgens Thijssen loopt Europa momenteel het risico een speelbal te zijn van rivaliserende grootmachten en is het van cruciaal belang dat het continent meer strategische autonomie krijgt. Volgens haar is het essentieel dat voorop wordt gelopen in zeer belangrijke technologieën. Ze verwees daarbij naar de Brainportregio Eindhoven, waar wordt samengewerkt tussen onderzoek- en onderwijsinstellingen met bedrijven. “Om echt autonoom te zijn heeft Europa daarom meer Brainports nodig”, aldus Thijssen.

De voorzitter van VNO-NCW onderstreepte het belang van meer investeringen in onderzoek en ontwikkeling (R&D). “Op dit moment lopen de investeringen in Nederland achter ten opzichte van andere ontwikkelde economieën. Zowel de overheid als het bedrijfsleven zullen er een tandje bij moeten doen om ervoor te zorgen dat er in Nederland ieder geval 3 procent van het bruto binnenland product (bbp) naar R&D gaat.”

Verder zei Thijssen dat Europa meer moet inzetten op technologie in de samenwerking met gelijkgestemde landen als Australië en Japan.