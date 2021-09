AkzoNobel onderuit in rode AEX-index, KPN sterkste stijger

AkzoNobel was dinsdag de sterkste daler in de AEX-index op Beursplein 5. Beleggers schrokken van de waarschuwing die PPG Industries afgaf. De Amerikaanse Akzo-concurrent trok zijn financiële prognoses voor het hele jaar in vanwege problemen in de toeleveringsketen. Verder stond de telecomsector nadrukkelijk in de belangstelling na het nieuws dat T-Mobile Nederland wordt verkocht.

De AEX-index sloot de sessie met een verlies van 0,5 procent op 794,73 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 1113,35 punten. De beurzen in Londen en Parijs daalden tot 0,5 procent. De DAX in Frankfurt zakte 0,6 procent ondanks een sterker dan verwachte stijging van de Duitse industriële productie in juli.

Het aandeel AkzoNobel, dat bekend is van verfmerken als Sikkens en Flexa, verloor in de hoofdindex in Amsterdam 2,5 procent. Naast leveringsproblemen kampt PPG, producent van onder andere verfmerken Histor en Sigma, met oplopende grondstofprijzen. Beleggers leken er op voor te sorteren dat Akzo ook geraakt kan worden door de problemen waar PPG mee kampt.

KPN was de overduidelijke winnaar in de AEX met een winst van 4,1 procent. T-Mobile Nederland, een concurrent van KPN, wordt door Deutsche Telecom voor een bedrag van 5,1 miljard euro verkocht aan Apax Partners en Warburg Pincus. De investeerders krijgen niet alleen de 75 procent in handen die Deutsche Telekom in bezit had, maar ook het resterende belang van het Zweedse Tele2 in T-Mobile NL. Tele2 daalde 0,5 procent in Stockholm.

In Frankfurt verloor Deutsche Telekom 0,1 procent. Het Duitse telecomconcern gebruikt een deel van de opbrengsten van de verkoop om zijn belang in de Amerikaanse telecomprovider T-Mobile US te vergroten. Ook sloot het bedrijf een strategische samenwerking met SoftBank. De Japanse investeerder krijgt in ruil daarvoor een belang van 4,5 procent in Deutsche Telekom.

In Londen speelde BT Group een eerdere winst kwijt en verloor 0,1 procent. Deutsche Telekom zou ook zijn opties bekijken voor zijn belang van 12 procent in het Britse telecomconcern.

De euro was 1,1840 dollar waard, tegen 1,1863 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent minder op 68,49 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 71,91 dollar per vat.