Drukte in winkelstraat met bijna kwart gestegen sinds april

De drukte in de winkelstraat is sinds april met 24 procent gestegen ten opzichte van 2020 dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen en de heropening van winkels. Dat meldde marktonderzoeker RMC, die de drukte in de winkelstraat bijhoudt. In vergelijking met 2019, dus voor de coronacrisis, is het nog wel flink minder druk, met een daling van de aantallen passanten met meer dan 55 procent, aldus RMC.

Het bureau zegt dat de weekenden minder druk bezocht worden en dat vooral de koopavond en de zondag geraakt werden door de crisis. Door de week winkelen is juist populairder geworden. Het drukste moment blijft rond 15.00 uur liggen. Dat kan wel afwijken per stad als de winkels langer open zijn, want in Amsterdam is dat drukste moment rond 16.30 uur.

RMC merkt op dat shoppers meer gericht komen winkelen en daarbij meer kopen. Klanten zijn volgens de onderzoekers beter voorbereid en hebben meer te besteden. RMC zegt dat veel retailers aangeven op of rond het omzetniveau van 2019 te liggen vanwege die hogere bestedingen van consumenten.