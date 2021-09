EU staat gebruik van insecteneiwit in veevoer voortaan toe

Een nieuwe Europese wet maakt het vanaf dinsdag mogelijk om eiwit uit insecten te gebruiken als grondstof in pluimvee- en varkensvoer. Het gebruik van insecten in veevoer vermindert de afhankelijkheid van soja. De sojateelt veroorzaakt veel ontbossing.

Het International Platform of Insects for Food and Feed (IPIFF) noemt de goedkeuring een mijlpaal. Het platform verwacht dat de vraag naar insecten als grondstof voor veevoer zal toenemen en zal leiden tot een toename van de productiecapaciteit van de sector.

EuroparlementariĆ«r Jan Huitema legt uit dat “insecten een grote rol kunnen spelen in de transitie naar een circulair voedselsysteem”. De insecten leven namelijk van voedselresten en de insecten zelf worden gebruikt voor grondstoffen voor diervoeders.