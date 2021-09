Histor-verf duurder door leveringsproblemen

Het Amerikaanse verfconcern PPG Industries, in Nederland bekend van merken als Histor, Sigma en Rambo, maakt zijn verf duurder. De onderneming kampt met problemen met de bevoorrading en met prijsstijgingen van grondstoffen. Om de extra kosten te compenseren verhoogt het concern dit kwartaal zijn prijzen met 5 procent.

PPG trok vanwege de problemen zijn financiƫle prognoses voor dit jaar in. Volgens het concern heeft orkaan Ida, die eerder delen van de Verenigde Staten teisterde, de bevoorrading verder in de problemen gebracht. Daarnaast kampen ook klanten met verstoringen, die de vraag naar verf in de weg zitten. De problemen zullen er onder meer voor zorgen dat de winst lager zal uitvallen.

Het verkoopvolume in het derde kwartaal zal 275 miljoen dollar (232 miljoen euro) lager uitvallen dan waar eerder rekening mee werd gehouden, meldt PPG in een verklaring. Het concern dat gespecialiseerd is in verven en coatings, zei ook dat de inflatie de kosten voor grondstoffen 70 miljoen dollar hoger maakt zijn dan voorzien.

PPG verwacht dat de verkopen volgend jaar zullen aantrekken als de druk op de toeleveringsketen afneemt.