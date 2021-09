Horeca pleit andermaal voor verlengen coronasteun

Coronasteunmaatregelen om de horeca door de crisis te helpen, moeten ook na 1 oktober in stand blijven. Die herhaalde oproep deed Koninklijke Horeca Nederland (KHN) dinsdag in de Tweede Kamer. De horecabranchevereniging sprak onder meer over de financiële problemen waarmee horeca-ondernemers kampen na 1,5 jaar gebukt te gaan onder de pandemie.

Het kabinet kondigde eerder aan de coronasteun per 1 oktober te willen stoppen. Volgens KHN blijft steun voor delen van de horeca “onverminderd noodzakelijk”. Gebeurt dat niet dan zijn faillissementen vanaf het vierde kwartaal onvermijdelijk.

Zo moeten onder andere de regelingen voor loonsubsidie (NOW) en tegemoetkoming vaste lasten (TVL) in stand blijven. Ook pleit KHN voor een schulden-, investerings- en herstelfonds. Daarnaast moeten werkgeverslasten voor horecazaken omlaag, net als de inhoudingen op lonen. Verder pleit KHN voor arbeidsmarktsubsidies voor individuele ondernemers.

Uit een eerdere enquête van KHN kwam naar voren dat zeker een kwart tot een derde van de horeca financieel in zwaar weer zit. De organisatie legde bij de Kamerleden verschillende voorstellen neer om de branche ook door de laatste fase van de crisis te loodsen.