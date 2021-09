Hyundai wil in 2028 waterstofversie van alle bedrijfswagens

Het Zuid-Koreaanse autoconcern Hyundai Motor wil in 2028 van al zijn bedrijfswagens een versie op de markt brengen die rijdt op waterstof. Het bedrijf hoopt dat in 2040 waterstof de belangrijkste krachtbron in de transportsector en andere industriële sectoren zal zijn.

Hyundai heeft al een door waterstof aangedreven vrachtwagen en bus, net als de Nexo SUV. Het bedrijf zegt dat in 2030 de prijzen van waterstofvoertuigen vergelijkbaar moeten zijn met die van elektrische wagens die rijden op batterijen. Samen met dochterbedrijf Kia biedt Hyundai ongeveer twintig verschillende bedrijfswagens aan, zoals bussen, trucks en bestelauto’s.

De onderneming wil ook waterstofversies gaan maken van personenauto’s van Kia en luxe-dochtermerk Genesis. “Het doel is om waterstof voor iedereen en overal beschikbaar te maken”, aldus president Euisun Chung van Hyundai. “Wij willen bijdragen aan een waterstofmaatschappij in 2040.”