Inspectie komt met sanctie tegen luchtvaartmaatschappijen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat luchtvaartmaatschappijen mogelijk bestraffen omdat ze passagiers, die via D-Reizen tickets hadden geboekt, weigeren geld terug te geven. Het gaat volgens de toezichthouder om zes luchtvaartmaatschappijen, waarvan de namen niet bekend worden gemaakt.

De ILT stelt dat luchtvaartmaatschappijen verantwoordelijk blijven voor de terugbetaling aan passagiers bij het faillissement van een reisbemiddelaar. Die verantwoordelijkheid houdt niet op als de maatschappij al eerder geld over had gemaakt aan de reisbemiddelaar zelf. De toezichthouder had de luchtvaartmaatschappijen in het voorjaar op de richtlijnen gewezen.

Toen er toch klachten kwamen is de ILT een onderzoek begonnen waaruit uiteindelijk zes partijen kwamen die nog steeds weigerden te betalen. De inspectiedienst gaat nog interventiegesprekken aan, maar bereidt al stappen voor als die nergens toe leiden. Begin november komt de toezichthouder met zijn eindrapport en blijkt ook hoeveel maatschappijen er uiteindelijk worden gestraft en wat die straffen zullen zijn.