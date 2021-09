Intel wil tientallen miljarden pompen in Europese chipcapaciteit

De Amerikaanse chiponderneming Intel wil de komende tien jaar tientallen miljarden euro’s steken in het verbeteren van de chipcapaciteit in Europa. Daarbij wil het bedrijf ook zijn Ierse faciliteit openstellen voor de auto-industrie. Dat zei Intel-topman Pat Gelsinger tijdens de IAA autoshow in München.

Volgens de Intel-baas is met het plan een bedrag van zo’n 80 miljard euro gemoeid. Tegen het einde van het jaar maakt Intel bekend waar het in Europa twee nieuwe productielocaties wil openen. Duitsland en Frankrijk lijken daarbij de voornaamste kandidaten.

Volgens Gelsinger geldt het totale project als een stimulans voor de hele halfgeleiderindustrie, maar ook de technologiesector als geheel. Intel is de grootste maker van chips voor pc’s en datacenters ter wereld. Het bedrijf zei eerder dit jaar bereid te zijn fabrieken voor andere sectoren als de auto-industrie open te stellen. Daarmee wil Intel helpen de tekorten aan te pakken.

“Auto’s worden computers met banden. Jullie hebben ons nodig en wij hebben jullie nodig”, sprak Gelsinger. “Het doel is om een centrum van innovatie te creëren in Europa, voor Europa.”

Intel zei dat bijna honderd autoproducenten en belangrijke leveranciers, waaronder BMW, Volkswagen, Daimler en Bosch, hun steun uitspraken voor de fabricageprogramma’s van Intel. De chipmaker weigerde te zeggen of er al klanten zijn.

Volgens Intel zullen chips tegen 2030 zo’n 20 procent van de kosten van voertuigen uitmaken. Dat betekent een vervijfvoudiging ten opzichte van 4 procent van de kosten in 2019.