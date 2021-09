Klimaatprotest bij opening grote autoshow München

Klimaatactivisten hebben dinsdag geprotesteerd bij de opening van de grote autoshow IAA Mobility in het Duitse München. De demonstranten van Greenpeace vinden dat de auto-industrie bijdraagt aan klimaatverandering en willen dat er snel een einde komt aan de verkoop van benzine- en dieselauto’s.

IAA Mobility is naar eigen zeggen ’s werelds grootste evenement op het gebied van mobiliteit. Grote Duitse autobedrijven zoals BMW, Daimler en Volkswagen tonen nieuwe modellen, maar er worden ook zaken als elektrische scooters en zelfrijdende voertuigen tentoongesteld. Bondskanselier Angela Merkel zou later op de dag aanwezig zijn bij de opening van de autoshow.

De demonstranten hadden borden bij zich met afbeeldingen van bosbranden en overstromingen en teksten als “De klimaatcrisis begint hier”. Ook werden verschillende wegen rond München geblokkeerd en werden spandoeken van bruggen gehangen.

Voor vrijdag en zaterdag zijn grote protesten aangekondigd rond IAA Mobility. Daar zouden vele duizenden mensen op af moeten komen. Verschillende milieugroeperingen hebben zich georganiseerd in een verbond met de naam Zand in de motor. De politie van München zet dan duizenden agenten in om de protestacties in goede banen te leiden.