KLM gaat weer passagiers naar Canada vliegen

Luchtvaartmaatschappij KLM gaat vanaf dinsdag weer passagiers naar Canada vliegen. De reizigers moeten volledig gevaccineerd zijn tegen het coronavirus en een negatieve PCR-test kunnen overleggen.

Canada opent vanaf dinsdag weer de grenzen voor internationaal luchtverkeer. Amerikanen die volledig zijn gevaccineerd konden al naar het land vliegen. KLM vliegt meerdere keren per week naar de Canadese bestemmingen Vancouver, Calgary, Edmonton, Toronto en Montreal.

“Wij zijn heel blij dat de Canadese overheid het goede voorbeeld geeft door weer gevaccineerde reizigers toe te laten”, zegt KLM-topman Pieter Elbers in een verklaring. “Dat we nu weer reizigers naar onze verschillende bestemmingen in Canada kunnen brengen is een belangrijke mijlpaal en een volgende stap op de weg naar herstel. Hopelijk zullen versoepelingen in de reisrestricties van en naar de Verenigde Staten ook snel worden aangekondigd.”

Vorige week maakte KLM nog bekend voorlopig niet te vliegen op Las Vegas, Miami en Orlando in de VS. De aanscherping van de coronaregels door het kabinet voor mensen die vanuit de VS naar Schiphol reizen zijn voor de maatschappij reden om bestemmingen te schrappen.