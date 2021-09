Online marketing bureaus slepen bedrijven door Corona lockdowns

Als er één sector is die hard getroffen is door de Corona pandemie en de lockdowns dan zijn het de ondernemers wel. Het heeft menige ondernemer slapeloze nachten bezorgd toen de winkels hun deuren moesten sluiten. Velen zagen alles waar ze voor gewerkt hadden in rook opgaan en zochten wanhopig naar een uitweg.

Die uitweg vonden ze bij de online marketing bureaus, aldus Henri van online marketing bureau HV Media. De online marketing sector is een sector die juist hard gegroeid is in de corona periode. Veel bedrijven hebben de corona lockdowns overleeft door het inschakelen van een online marketing bureau.

“Sommige ondernemers die bij ons aanklopten, hadden zelfs nog geen webshop, dus er was veel werk aan de winkel”, blikt de online marketeer terug. “Veel bedrijven haalden hun omzet enkel uit traditionele verkoopkanalen zoals hun winkel, beurzen en markten. Dat viel allemaal weg en toen kwam de online verkoop in beeld. Ondernemers hadden daar niet echt een realistisch beeld bij dus we hebben ze wel wat uit moeten leggen”, lacht de SEO specialist. “Elk bedrijf wil goed gevonden worden in Google en mensen hebben het idee dat als je maar bovenaan staan in Google alles vanzelf goed komt, maar dat is natuurlijk niet zo. Je kunt als bedrijf veel bezoekers op je website hebben, maar als ze geen koper worden dan heb je nog niets.”

Goede SEO specialist essentieel Om van bezoekers kopende klanten te maken is een project van de langere termijn. Henri zegt hierover: Het is belangrijk om goed de tijd te nemen voor basis marketing. Daarom willen wij weten wat een onderneming of website nu uniek maakt in de markt. Wat zijn de unique selling points, welke zoekwoorden zijn relevant en hoe val je op in de zoekresultaten? Deze stappen worden vaak overgeslagen maar ze zijn onmisbaar voor een degelijk plan van aanpak. Om je bedrijf echt op de kaart te zetten is een goede SEO specialist essentieel. De concurrentie is moordend en een SEO specialist weet wat nodig is om jouw bedrijf online zichtbaar te maken en de drempel om tot aankoop over te gaan, heel laag te maken.”