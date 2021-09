Uitbater van skihallen SnowWorld breidt uit naar Frankrijk. De onderneming die onder meer indoorskibanen in Zoetermeer en Landgraaf exploiteert, gaat nu ook een skihal bij de Franse stad Metz uitbaten. SnowWorld tekent daarvoor een contract met een looptijd van 8 jaar, al moet nog wel overeenstemming bereikt worden over bepaalde details.

Met de uitbreiding wordt SnowWorld voor het eerst actief in Frankrijk. De onderneming heeft al zes indoorwintersportlocaties in Nederland en Duitsland.

De piste in Amnéville, waar SnowWorld het nu voor het zeggen krijgt, heeft met een lengte van 620 meter de langste indoorskipiste van Europa. De skipiste is eigendom van een consortium van regionale overheden. Financiële details over de overeenkomst gaf SnowWorld niet.