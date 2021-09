Taalapp Babbel kondigt beursgang aan

De app om talen te leren Babbel gaat tegen het eind van het jaar naar de beurs in Frankfurt. Het Duitse bedrijf hoopt zo’n 180 miljoen euro op te halen met de plaatsing van aandelen. Met de opbrengst wil Babbel de groei van de onderneming versnellen en internationaal uitbreiden.

Met de aankondiging maakte het bedrijf ook cijfers bekend. Zo steeg de omzet in het eerste halfjaar van 2021 met 18 procent tot 83 miljoen euro. In coronajaar 2020 boekte Babbel een omzet van 147 miljoen euro. Volgens Babbel is het gebruik van de app sinds het begin van de coronapandemie flink toegenomen. De app is ook in Nederland te gebruiken.

Concurrent Duolingo ging in de zomer naar de beurs. Het Amerikaanse bedrijf had in de eerste helft van 2021 een omzet van ruim 114 miljoen dollar (circa 96 miljoen euro).