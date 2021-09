Telecomsector in focus op afwachtende beurzen

De telecomsector stond dinsdag in de belangstelling op de Europese beurzen. Beleggers verwerkten het nieuws dat Deutsche Telekom het onderdeel T-Mobile Nederland, een concurrent van KPN, verkoopt aan private investeerders. De algemene stemming op de aandelenmarkten was licht negatief na de sterke koerswinsten een dag eerder. Beleggers lijken vooral te wachten op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), dat donderdag op het programma staat.

KPN (plus 3,8 procent) was de sterkste stijger in de AEX na het nieuws dat T-Mobile Nederland voor 5,1 miljard euro wordt verkocht aan Apax Partners en Warburg Pincus. De investeerders krijgen niet alleen de 75 procent in handen die Deutsche Telekom in bezit had, maar ook het resterende belang van het Zweedse Tele2 in T-Mobile NL. Tele2 daalde 0,5 procent in Stockholm.

In Frankfurt won Deutsche Telekom 0,1 procent. Het Duitse telecomconcern gebruikt een deel van de opbrengsten van de verkoop van T-Mobile Nederland om zijn belang in de Amerikaanse telecomprovider T-Mobile US te vergroten. Ook sloot het bedrijf een strategische samenwerking met SoftBank. De Japanse investeerder krijgt in ruil daarvoor een belang van 4,5 procent in Deutsche Telekom. In Londen won BT Group 1,9 procent na berichten dat Deutsche Telekom ook zijn opties bekijkt voor het belang van 12 procent in het Britse telecomconcern.

Ondanks de sterke koerswinst van KPN noteerde de AEX-index rond het middaguur 0,4 procent lager op 795,16 punten. De historische 800 puntengrens lijkt daarmee voorlopig weer uit het vizier. De MidKap won 0,3 procent tot 1113,98 punten. De beurzen in Londen en Parijs daalden tot 0,4 procent. De DAX in Frankfurt zakte 0,3 procent ondanks een sterker dan verwachte stijging van de Duitse industriƫle productie in juli.

Chipbedrijf ASMI profiteerde van een adviesverhoging door Exane BNP Paribas en klom 2,2 procent. Grootste dalers in de AEX waren verffabrikant AkzoNobel en chipmachinemaker ASML met verliezen van dik 1 procent. Prosus won 1,8 procent, mede dankzij een sterke koerswinst van het Chinese internetbedrijf Tencent, waarin de techinvesteerder een groot belang heeft. Ook deed Prosus mee aan een nieuwe investeringsronde van ShopUp, een zakelijk e-commerceplatform voor het midden-en kleinbedrijf uit Bangladesh.

De euro was 1,1875 dollar waard, tegen 1,1863 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent minder op 68,81 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 72,32 dollar per vat.