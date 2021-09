Treinverkeer Duitsland start weer op na vijf dagen staking

Machinisten in Duitsland hebben dinsdagochtend weer de normale dienstregeling opgestart. Door een vijf dagen durende staking van machinistenvakbond GDL reed sinds donderdag maar een beperkt deel van de treinen. Het doel van de werkonderbreking, meer loon, is volgens GDL niet dichterbij gekomen.

De staking was het gevolg van een loonconflict, waarbij het vooral gaat om de timing en omvang van loonsverhogingen. Het was de derde stakingsronde in korte tijd die het treinverkeer in Duitsland heeft platgelegd. Ook internationale treinen, zoals de nachttrein van Amsterdam naar Wenen, reden niet. De intercity van Amsterdam naar Berlijn reed niet verder dan Bad Bentheim, net over de Duitse grens bij Oldenzaal. De trein naar het Zwitserse Bazel reed niet verder dan Keulen.

Spoorvervoerder Deutsche Bahn heeft meermaals geprobeerd om deze op een na langste treinstaking uit de geschiedenis te voorkomen. Met een lastminuteloonoffer, een rechtszaak en een hoger beroep, maar die werden allemaal afgewezen.