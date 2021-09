Vakbond AVV wil dat leden inspraak krijgen in beleggingen ABP

De jongerenvakbond AVV wil namens de eigen leden en mede-eisers ervoor zorgen dat leden van ambtenarenpensioenfonds ABP inspraak krijgen in de beleggingen van het fonds. Dat is nu niet het geval. Via een campagne wil AVV aan de cao-tafel terechtkomen om de wens te laten horen. Volgens AVV-voorzitter Martin Pikaart houden ABP en vakbond FNV dat tot nu toe tegen.

ABP ligt al enige tijd onder vuur omdat het pensioenfonds, het grootste van Nederland, vasthoudt aan investeringen in vervuilende ondernemingen, zoals bedrijven in de oliesector. Daar heeft het fonds nog miljarden euro’s in ge├»nvesteerd.

Andere pensioenfondsen zetten wel al stappen om van fossiele investeringen af te komen. Zo meldden pensioenfonds Horeca & Catering en pensioenfonds voor metaalsector ME deze week dat zij geen bezittingen meer hebben in die vervuilende bedrijven.

ABP was nog niet op de hoogte van de AVV-campagne en zegt later met een reactie te komen. AVV sloot zich eerder dit jaar al aan bij protesten van Extinction Rebellion en Fossielvrij NL tegen ABP. Toen hekelde de bond al het feit dat het pensioenfonds geen concrete toezeggingen wilde doen.