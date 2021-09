Indeed: grote vraag naar recruiters en hrm-medewerkers

De huidige krapte op de arbeidsmarkt is goed merkbaar in de grote vraag naar recruiters en hrm-medewerkers. Volgens de maandelijkse arbeidsmarktupdate van vacaturesite Indeed is er vooral een tekort aan recruiters, die helpen bij het werven van personeel.

Indeed stelt dat het aantal vacatures op het gebied van personeelszaken, waar recruiters onder vallen, 90 procent hoger is dan een jaar geleden. In vergelijking met de situatie van voor de crisis gaat het om een plus van 42 procent. “De explosieve groei van de hr-sector geeft goed de gekte in de markt weer”, aldus Indeed.

Verder merkt Indeed op dat de vraag naar zorgpersoneel weer toeneemt, waar het aantal vacatures in de sector de laatste maanden wat afnam. De vraag naar verpleegkundigen ligt ruim een kwart hoger dan voor de pandemie. Voor artsen en chirurgen is dit ruim 13 procent.

Volgens Indeed kan de grotere vraag naar zorgpersoneel te maken hebben met het gegeven dat de reguliere zorg weer is opgestart, waar die vanwege corona eerder werd afgeschaald. Zo is sprake van een inhaalslag bij operaties. Daarnaast lijken ziekenhuizen en ander zorginstellingen het personeel na de coronadrukte wat te willen ontlasten door extra mensen aan te nemen.

Doordat de zomer goeddeels voorbij is, neemt de druk op de horeca verder wat af. Nog altijd is sprake van grote tekorten, maar die zijn iets minder nijpend dan een maand eerder. “Bij vrijwel elke horecagelegenheid hangt het nog vol met recruteringsposters”, signaleert de vacaturesite.

Indeed is naar eigen zeggen de grootste vacaturesite van Nederland en de rest van de wereld. Het bedrijf helpt werkzoekenden in meer dan zestig landen bij het vinden van werk en heeft miljoenen vacatures.