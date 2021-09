Meer vluchten van en naar luchthaven Leipzig dan voor corona

De luchthaven van Leipzig-Halle in het oosten van Duitsland is de eerste luchthaven van Duitsland die gedurende een maand meer vluchten verwerkte in vergelijking dan voor de coronacrisis. De Duitse luchtverkeersleiding registreerde in augustus 6693 vliegtuigbewegingen, wat 5 procent meer was dan in augustus 2019.

Leipzig-Halle profiteerde zowel van de stijgende aantal passagiersvluchten in de belangrijke vakantiemaand, alsook van de blijvende drukte met vrachtvluchten. Leipzig-Halle is mede vanwege de logistieke hub van pakketbezorger DHL de op een na drukste luchthaven van Duitsland op het gebied van vrachtvluchten, na Frankfurt.

Het vliegveld heeft minder te lijden gehad onder de coronacrisis en daarmee gepaard gaande annuleringen in vergelijking met andere luchthavens. In Frankfurt waren er in augustus 28.882 starts en landingen. Dat is bijna twee derde minder vergeleken met augustus 2019.