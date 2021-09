Producten IKEA vaker niet te krijgen wegens leveringsproblemen

IKEA kampt met leveringsproblemen en daardoor zijn ook in Nederland producten niet of moeilijk verkrijgbaar. Dat bevestigt een woordvoerster van het meubelconcern na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws. Sommige producten zullen “in ieder geval voor een bepaalde periode” helemaal uit het assortiment verdwijnen. Het is een gevolg van de toegenomen vraag en de wereldwijde logistieke problemen in de scheepvaart. Daarnaast stijgen de prijzen van grondstoffen. De leveringsproblemen en hogere grondstofprijzen gaan er volgens de woordvoerster van IKEA niet toe leiden dat de klant aan de kassa meer gaat betalen.

De zegsvrouw van IKEA kon niet zeggen hoeveel producten in Nederland niet of moeilijker leverbaar zijn. Een woordvoerder van IKEA Ierland zei eerder tegen persbureau Bloomberg dat zo’n 10 procent van de producten helemaal niet beschikbaar zijn. Het bedrijf wil, wanneer bijvoorbeeld een bepaalde kast niet leverbaar is, altijd een alternatief kunnen bieden. “Ondanks de uitdagingen heeft IKEA nog steeds 10.000 artikelen in het assortiment”, zegt de woordvoerster van IKEA Nederland.

De vraag naar de producten van het Zweedse bedrijf is sinds het begin van de coronapandemie flink gestegen. Volgens de woordvoerster is tijdens het afgelopen gebroken boekjaar, dat tot eind augustus liep, op jaarbasis tot 10 procent meer verscheept.

Tegelijk is er wereldwijd sprake van grote logistieke problemen. Zo is er grote schaarste aan containers en containerschepen op belangrijke zeeroutes omdat het economisch herstel van de coronapandemie sneller doorzet dan verwacht. Ook ontstaan er opstoppingen in havens door de drukte en waren Chinese terminals tijdelijk gesloten door lokale corona-uitbraken. Veel producten van IKEA worden in China gemaakt.

IKEA heeft het afgelopen jaar voor het eerst zelf schepen gecharterd en zeecontainers ingekocht. Zo hoopte het bedrijf leveringsproblemen te voorkomen.