Tsjechische premier komt op voor auto’s met verbrandingsmotor

De Tsjechische premier Andrej Babiš wil een voorstel van de Europese Unie tegenhouden dat autoproducenten verbiedt vanaf 2035 nog auto’s met verbrandingsmotor te verkopen. “Daar gaan we niet mee akkoord”, zei hij tegen Tsjechische nieuwswebsite. “Het is niet mogelijk. We kunnen hier niet opleggen wat groene fanatici in het Europees parlement hebben bedacht.”

Babiš zegt het onderwerp prioriteit te willen geven als Tsjechië in de tweede helft van volgend jaar voorzitter is van de Europese Unie. De Tsjechische premier hoopt volgende maand herkozen te worden en zet zich in de verkiezingsstrijd neer als verdediger van de nationale belangen.

Tsjechië is een belangrijke producent van auto’s en onderdelen, onder meer via Volkswagen-dochter Skoda. De sector is goed voor bijna een derde van de Tsjechische economie. De meeste autofabrikanten hebben overigens al zelf aangekondigd voor 2035 te stoppen met auto’s die op diesel of benzine lopen.