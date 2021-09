De vraag naar diamanten blijft groot. De grootste diamantenproducent ter wereld De Beers heeft sinds februari niet zoveel edelstenen verkocht en ligt op schema voor zijn beste jaar sinds 2018.

Tijdens zijn laatste veiling, de zevende van het jaar, verkocht De Beers voor 515 miljoen dollar (zo’n 435 miljoen euro) aan diamanten. Dat is het hoogste bedrag dat het Britse bedrijf in de periode eind augustus, begin september heeft opgehaald sinds 2016. Door de coronacrisis konden mensen hun geld niet aan vakanties en andere uitjes uitgeven. In plaats daarvan waren ze bereid meer geld uit te geven aan luxeartikelen zoals diamanten.

De verkoop van ruwe diamanten ging vorig jaar nog flink omlaag omdat door de coronacrisis minder juwelen werden verkocht. Dat kwam onder meer doordat juwelierswinkels moesten sluiten. Om de prijzen te stutten beperkten diamantproducenten de productie. De Beers verhoogde de prijzen van ruwe diamanten dit jaar naar verluidt met 10 procent.

Overigens had de sector het in 2019 ook al lastig, mede door overaanbod en de opmars van synthetische diamanten.