Wall Street lager door tragere groei economie

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag licht lager gesloten. Zorgen van beleggers over de economische groei werden bevestigd door het Beige Book van de Federal Reserve. Daarin werd onder meer de opkomst van de Delta-variant van het coronavirus als boosdoener aangewezen. Vragen over de afbouw van het coronasteunpakket van de Fed blijven nu wel langer boven de markt hangen.

Techbedrijven drukten verder op het sentiment. Onder meer Apple (min 1 procent) en Facebook (min 1,2 procent) gingen omlaag. Grote techbedrijven waren de afgelopen tijd juist een belangrijke stuwende kracht bij de records die de Amerikaanse beursgraadmeters bereikten.

De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent in de min op 35.031,07 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 4514,07 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,6 procent tot 15.286,64 punten.

Vleesverwerkende bedrijven stonden onder druk. Het Witte Huis liet weten zich zorgen te maken over de consolidatie in die sector en op te zullen treden als de prijs voor vlees stijgt. Bedrijven als Sanderson Farms, JBS en Tyson Foods werden tot 2,3 procent lager gezet.

Ook PayPal staat in de belangstelling met een daling van 2,7 procent. De betalingsdienstverlener neemt het Japanse Paidy over voor 2,7 miljard dollar. Via Paidy kunnen consumenten spullen kopen en achteraf betalen.

Coinbase Global, een handelsplatform voor digitale munten, leverde 3,2 procent in. De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC gaat mogelijk juridische stappen nemen tegen Coinbase over een nieuw product dat rente op cryptobeleggingen moet opleveren voor klanten.

General Electric (GE) ging 0,7 procent omlaag. Het industrieel concern heeft last van problemen in de leveringsketen van zijn gezondheidstak. Verfproducent Sherwin-Williams verloor ruim 2 procent. Net als concurrent PPG eerder waarschuwde Sherwin-Williams voor toegenomen kosten voor grondstoffen.

Verder won softwareconcern Citrix 3 procent, door berichten dat de activistische investeerder Elliott Management voor ruim 1 miljard dollar een belang in het bedrijf heeft genomen. Elliott zou willen dat Citrix zijn waardering gaat verhogen.

Biotechnoloog Kadmon klom ruim 71 procent. Het bedrijf wordt voor 1,9 miljard dollar overgenomen door de Franse farmaceut Sanofi.

De euro was 1,1818 dollar waard, evenveel als bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse dollar werd 1,5 procent duurder en kostte 69,36 dollar. Brentolie ging voor 72,67 dollar per vat van de hand, een toename van 1,4 procent.