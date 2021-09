Beurshandel in teken van rentebesluit Europese Centrale Bank

De beurshandel op het Damrak staat donderdag vooral in het teken van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). De centrale bank zal de rente naar verwachting ongewijzigd laten, maar verscheidene beleidsmakers van de bank hebben al wel opgeroepen om te praten over het afbouwen van de coronasteun die de ECB geeft via het opkopen van bedrijfs- en staatsobligaties. President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank is daarvan onder meer een voorstander.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een lager begin van de belangrijke ECB-dag. Ook de andere Europese beurzen lijken met minnen te openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Aziƫ gingen donderdag overwegend omlaag. De Nikkei in Tokio staakte een meerdaagse winstreeks en sloot 0,6 procent lager.

De Hang Seng-index in Hongkong verloor 2 procent. De Chinese gamebedrijven Tencent en Netease gingen hard onderuit in Hongkong. Peking wil dat de bedrijven “obscene en gewelddadige” inhoud in hun spellen verwijderen. Eerder besloten de Chinese autoriteiten al dat kinderen niet meer dan drie uur per week online mogen gamen. De in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus heeft een groot belang in Tencent.

Beleggers verwerken ook nog het zogenoemde Beige Book van de Federal Reserve (Fed). Uit het rapport, dat is gebaseerd op informatie van de twaalf regionale banken van de Fed, bleek dat de Amerikaanse economie in juli en augustus iets minder hard is gegroeid. Dat had vooral te maken met het feit dat Amerikanen door het stijgende aantal coronagevallen door de Delta-variant minder vaak uit eten gingen.

Op het Damrak staat BAM in de belangstelling. De bouwer verkoopt zijn Duitse werkmaatschappij BAM Deutschland aan Zech Group en Gustav Zech Foundation. Ook dochterondernemingen BAM Immobilien-Dienstleistungen en BAM Sports gaan over naar de nieuwe eigenaar. BAM maakte geen financiƫle details over de transactie bekend. De opbrengsten van de verkoop gebruikt BAM in ieder geval om het eigen huishoudboekje beter op orde te krijgen.

De Europese beurzen verloren woensdag terrein. De AEX-index daalde 0,7 procent tot precies 789 punten en de MidKap zakte 1,6 procent. Ook Wall Street deed een stap terug. De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager op 35.031,07 punten.

De euro was 1,1812 dollar waard tegen 1,1818 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom een fractie tot 69,32 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 72,69 dollar per vat.