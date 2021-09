Buitenlandse merken onder vuur in China, ook kritiek op Unilever

Buitenlandse merken in China misleiden klanten en liegen ze voor. Dat stellen Chinese staatsmedia en verschillende leden van de regeringspartij nadat kledingbedrijf Canada Goose een boete opgelegd kreeg vanwege een valse reclame-uiting. Ook de Magnum-ijsjes van Unilever zijn onderdeel van de kritiek. De in China verkochte Magnums zouden goedkopere ingrediënten bevatten dan de Magnums die in westerse landen worden verkocht, zo wordt beweerd.

De kritiek op de buitenlandse bedrijven komt op een moment dat de spanningen tussen China en westerse landen toenemen. Voor veel Chinezen een reden om de buitenlandse merken, waarvan altijd werd gedacht dat ze beter waren, links te laten liggen en voor producten uit China te kiezen.

Onder andere de jeugdafdeling van de Communistische Partij uit kritiek op de buitenlandse merken in de nasleep van de kwestie rond Canada Goose. Volgens staatskrant China Economic Daily was het dons in de jassen van het merk geen ganzendons maar eendendons. Ook de bewering dat het type dons dat bekend staat als Hutterite-dons het warmste Canadese dons is zou niet kloppen.

De kritiek van de krant gaat verder dan alleen Canada Goose. In zijn algemeenheid worden vraagtekens gezet bij de veronderstelling dat buitenlandse merken beter zijn. Ook omdat buitenlandse merken vaker betrapt worden op verkeerd gedrag. Naast Unilever en Canada Goose is ook melkmerk Yakult bekritiseerd vanwege misleidende reclame.

Het Japanse merk kreeg eerder een boete vanwege de bewering dat het flesje gefermenteerde zuiveldrank met probiotica een “belangrijke rol” kan spelen bij het voorkomen van Covid-19, verklaart de jeugdafdeling van de Communistische Partij. De Chinese afdelingen van Yakult en Canada Goose waren vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

Unilever erkent dat er enkele variaties zijn in de manier waarop hun Magnums worden gemaakt in landen over de hele wereld vanwege lokale regelgeving en de beschikbaarheid van ingrediënten. “Maar we zullen nooit concessies doen aan kwaliteit of smaak”, pareert het bedrijf de Chinese kritiek.