EasyJet wijst overnamebod af, zegt niets over bieder

Prijsvechter easyJet heeft een overnamebod afgewezen maar vertelt er niet bij van wie de interesse afkomstig was. Het ongevraagde bod was volgens de luchtvaartmaatschappij te laag en de bieder is inmiddels niet meer geïnteresseerd in een deal. EasyJet wil zelf meer geld ophalen om het herstel van de coronacrisis te financieren en de activiteiten uit te breiden.

De luchtvaartsector kampt sinds het begin van de coronapandemie met reisrestricties. Zo vervoerde easyJet slechts een tiende van het aantal passagiers in vergelijking met een jaar eerder in het eerste halfjaar van zijn boekjaar 2021.

Het Britse bedrijf verwacht dat de Europese luchtvaartmarkt de komende jaren zal herstellen. EasyJet hoopt marktaandeel te winnen op grote maatschappijen als British Airways en Air France-KLM nu zij hun activiteiten op de korte afstand herstructureren.

De budgetluchtvaartmaatschappij wil met de verkoop van aandelen 1,2 miljard pond ophalen (1,4 miljard euro) ophalen. Daarnaast wil easyJet omgerekend zo’n 338 miljoen euro extra aan extra geld lenen. Het bedrijf heeft sinds het begin van de pandemie al meer dan 5,5 miljard pond opgehaald.