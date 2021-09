Europese beurzen gemengd na ECB-besluit en toelichting Lagarde

De Europese aandelenbeurzen zijn donderdag met wisselende uitslagen gesloten, na het beleidsbesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) en de toelichting van preses Christine Lagarde. In Amsterdam was een kleine min te zien, maar Frankfurt en Parijs gingen licht omhoog. De beurs in Londen sloot behoorlijk in het rood, mede door een scherpe koersval van vliegmaatschappij easyJet.

De ECB hield de belangrijkste rentetarieven zoals verwacht ongemoeid. Wel wordt het opkoopprogramma voor obligaties iets teruggeschroefd. In een toelichting sprak Lagarde de verwachting uit dat de inflatie dit jaar boven het gewenste niveau van 2 procent zal uitkomen, maar ze bleef erbij dat de hogere inflatie van tijdelijke aard is. De ECB was verder positiever over de economische groei in de eurozone dit jaar. Volgens Lagarde zal de groei dit jaar op 5 procent uitkomen, tegenover 4,6 procent bij een eerdere raming.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,2 procent lager op 787,17 punten. De MidKap sloot 0,3 procent hoger op 1099,47 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,2 procent.

De Londense FTSE-index zakte 1 procent, met een verlies van ruim 10 procent voor easyJet. De Britse luchtvaartmaatschappij liet weten een overnamebod van een niet nader genoemde partij te hebben afgewezen. Volgens verschillende persbureaus kwam het bod van de concurrerende Hongaarse prijsvechter Wizz Air. EasyJet maakte daarnaast bekend omgerekend 1,4 miljard euro te willen ophalen om het bedrijf door de coronacrisis te loodsen.

Prosus (min 5,2 procent) was de grootste daler in de AEX. De techinvesteerder kampte met een forse koersdaling van het Chinese Tencent, waarin het een groot belang heeft. Peking riep de Chinese gamebedrijven, waaronder Tencent, opnieuw op het matje en wil dat ze “obscene en gewelddadige” inhoud in hun spellen verwijderen. Eerder besloten de Chinese autoriteiten al dat kinderen niet meer dan drie uur per week online mogen gamen. Betalingsbedrijf Adyen voerde de stijgers aan met een plus van 2,3 procent.

De euro was 1,1822 dollar waard tegen 1,1818 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 69,41 dollar. Brentolie was vlak op 72,58 dollar per vat.