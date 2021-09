FT: Shell overweegt vaccinatie tegen coronavirus te verplichten

Olie- en gasconcern Shell overweegt om een vaccinatieplicht in te voeren voor zijn personeel. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van een uitgelekte interne memo. Medewerkers die werken op booreilanden en op andere afgelegen locaties zouden als eersten worden verplicht te zijn ingeënt tegen het coronavirus. Werknemers die bijvoorbeeld op kantoor werken worden “na verloop van tijd” onderworpen aan verplichte vaccinaties. Diegenen die weigeren, zouden in het uiterste geval worden ontslagen.

Een Nederlandse woordvoerder van Shell wilde niet ingaan op de interne memo of de gevolgen voor Nederlandse werknemers. Volgens de Financial Times staat er onder meer in dat Shell geen “pionier” moet zijn op het gebied van de vaccinatieplicht en “in de pas moet lopen met regeringen en de samenleving over deze controversiële kwestie”. Ook staat in het document dat tegenstanders van de vaccinatieplicht waarschijnlijk “luidruchtig” zullen zijn en dat er naar verwachting meer weerstand zal zijn bij werknemers in de Golf van Mexico vanwege de lagere vaccinatiegraad in die regio.

Personeel van olie- en gasbedrijven werkt wekenlang op booreilanden, soms honderden kilometers voor de kust. Medewerkers worden per helikopter heen-en-weer gevlogen. Vorige maand lieten de Amerikaanse olieproducenten Hess en Chevron al weten dat ze eisen dat personeel dat werkt in de Golf van Mexico is gevaccineerd. Shell heeft daar ook meerdere booreilanden.

In verschillende landen, waaronder Frankrijk en de Verenigde Staten, mogen werkgevers vragen of hun werknemers zijn gevaccineerd. In de VS maken bedrijven als Facebook, Google en Microsoft daar gebruik van door van personeel te eisen dat het is ingeënt. In Frankrijk geldt dezelfde plicht voor zorgmedewerkers.

Demissionair coronaminister Hugo de Jonge zei recent nog dat een vaccinatieplicht in Nederland is uitgesloten. “De wet staat dat niet toe, en we gaan de wet ook niet veranderen om dat wel toe te staan”, zei hij naar aanleiding van het voornemen van leasemaatschappij LeasePlan om ook voor Nederlands personeel een vaccinatie-eis in te stellen.