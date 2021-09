Sterkste daling olieproductie VS ooit door orkaan Ida

De orkaan Ida die bijna twee weken geleden het zuiden van de Verenigde Staten trof, heeft de olieproductie in het land buitengewoon hard geraakt. Volgens het Amerikaanse energiebureau Energy Information Administration (EIA) kromp de productie met 1,5 miljoen vaten per dag. Dat is volgens persbureau Bloomberg een record sinds 1983 gegevens worden bijgehouden.

Zo werden boorplatformen in de Golf van Mexico platgelegd door de orkaan. Nog steeds is de productie nog lang niet hersteld. Shell zei donderdag nog ‘force majeure’ te verklaren op bepaalde olieleveringen vanuit de Golf van Mexico vanwege schade aan platformen. Bij force majeure wordt een beroep gedaan op overmacht zoals extreem weer als niet kan worden voldaan aan leveringscontracten. Branchegenoot ExxonMobil heeft de strategische olievoorraden van de Amerikaanse overheid aangesproken om de productie van brandstof weer op gang te krijgen in de staat Louisiana.

Begin dit jaar werd de Amerikaanse olieproductie ook al hard getroffen door streng winterweer in grote delen van de VS. Door barre winterkou en zware sneeuwstormen moesten boorwerkzaamheden worden stilgelegd en waren er grote stroomstoringen in belangrijke oliestaten als Texas. Daardoor kromp de dagelijkse olieproductie in februari met bijna 1,2 miljoen vaten (van 159 liter).