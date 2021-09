Wall Street opent licht hoger na verliesreeks

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag licht hoger geopend, na de koersverliezen van eerder deze week. Beleggers op Wall Street verwerkten nieuwe cijfers over de Amerikaanse uitkeringsaanvragen. Die zijn verder gedaald. Daarnaast ging de aandacht onder meer uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB).

De Dow-Jonesindex stond kort na opening 0,1 procent hoger op 35.071 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 4521 punten en technologiebeurs Nasdaq klom 0,2 procent tot 15.325 punten.

De uitkeringsaanvragen daalden vorige week met 35.000 tot 310.000, het laagste niveau sinds maart vorig jaar. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt spelen een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten. De Fed kan bij aanhoudende verbetering van de arbeidsmarkt besluiten zijn steunmaatregelen voor de economie sneller te gaan afbouwen.

Aandelen van grote techbedrijven zoals Apple, Microsoft, Google-moeder Alphabet, Facebook en Amazon stonden tot 0,5 procent hoger.

GameStop moest 10 procent inleveren nadat bekend werd dat het bedrijf het vorig kwartaal slechter deed dan waar analisten in doorsnee rekening mee hielden. Ook houdt de keten van computerspellenwinkels de kaken op elkaar over een herstructureringsplan. Eerder dit jaar stuwden kleine beleggers nog de prijs van het aandeel nadat er op discussieplatform Reddit over was gesproken.

Andere gamebedrijven zoals Roblox, Activision Blizzard en Electronic Arts (EA) daalde tot 1,6 procent na berichtgeving dat China tijdelijk de goedkeuring van alle nieuwe videospellen heeft uitgesteld.

Warenhuisketen Macy’s deed het daarentegen wel goed en kon 2 procent bijschrijven. De voorraden en prijzen zijn weer op niveau. Ook heeft het bedrijf een stevige digitale strategie, denken analisten.

De producent van sportkleding Lululemon Athletica ging 11 procent omhoog, dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers en goede vooruitzichten.