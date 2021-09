Advies: China moet CO2-uitstoot komende vier jaar beperken

China moet de komende vier jaar een absolute limiet stellen op de uitstoot van broeikasgassen om aan zijn eigen klimaatdoelen te voldoen. Dat zegt een invloedrijke adviseur van de overheid van het land met de meeste inwoners ter wereld. Tot nu toe wil de regering van Xi Jinping de uitstoot voor 2030 laten pieken, waarna het land in 2060 CO2-neutraal moet zijn. Van de adviescommissie moet China initiatief gaan nemen in de internationale samenwerking voor klimaatbeleid.

China kent nu geen beperkingen voor de hoeveelheid CO2 die het land uitstoot. Met jaarlijks 10 miljard ton aan het schadelijke broeikasgas is het wereldwijd koploper. De adviesraad vindt dat er beperkingen moeten gaan gelden voor specifieke provincies en sectoren. Ook moet het systeem voor CO2-heffingen verbeteren en moeten er gedetailleerde plannen met een tijdspad komen voor de overstap naar elektrisch vervoer en naar een duurzaam energiesysteem.

De rest van de wereld kijkt ook naar de plannen van de grootste vervuiler in aanloop naar de belangrijke klimaatconferentie in Glasgow van november. De druk op Peking neemt toe om het gebruik van steenkool en investeringen in projecten die veel CO2 uitstoten te verminderen. Britse en Amerikaanse overheidsvertegenwoordigers bezochten het land onlangs om klimaatsamenwerking te bespreken.

China heeft aangekondigd op korte termijn aangescherpte doelen bekend te maken waarmee het land zou gaan voldoen aan de klimaatafspraken die in 2015 in Parijs zijn gemaakt. Daar kwamen landen overeen om de temperatuurstijging te beperken tot het liefst 1,5 graden en maximaal 2 graden.