Apple verliest op Wall Street na juridische tik om App Store

Apple was vrijdag op de beurs in New York een opvallende verliezer. Het aandeel van de iPhone-producent ging in de verkoop na een voor het bedrijf nadelige uitspraak in de zaak tegen Epic Games, de maker van het populaire spel Fortnite. De rechter besliste dat Apple ontwikkelaars moet toestaan om aankopen te doen buiten de App Store van het bedrijf om. Dat raakt direct aan de inkomsten van het bedrijf. Mogelijk dat Apple ook nog schadevergoedingen moet gaan betalen.

Apple, dat het waardevolste bedrijf ter wereld is, verloor 3,3 procent aan beurswaarde. De verwachting is dat de onderneming tegen de uitspraak in beroep gaat. Deze kost het bedrijf mogelijk miljarden. Volgens analisten brengt de App Store meer dan 20 miljard dollar (17 miljard euro) per jaar binnen met een winstmarge van meer dan 75 procent.

De kwestie leidde ook tot winsten voor gamebedrijven en ontwikkelaars met een beursnotering. Epic-concurrent Zynga, bekend van onder andere FarmVille en Words with Friends, won dik 6 procent. Activision Blizzard en Electronic Arts wonnen 2 procent. Ook de in de VS genoteerde aandelen van het Franse Ubisoft Entertainment (plus 0,7 procent) kleurden groen, net als muziekstreamingdienst Spotify (plus 0,7 procent).

Het verlies van zwaargewicht Apple woog op de Nasdaq. De technologiegraadmeter verloor uiteindelijk 0,9 procent tot 15.114,49 punten. De leidende Dow-Jonesindex sloot de sessie met een verlies van 0,8 procent op 34.607,72 punten. De brede S&P 500 verloor ook 0,8 procent tot 4458,58 punten.

Supermarktketen Kroger verloor op zijn beurt 7,5 procent. Het concern voerde in het tweede kwartaal de omzet op en verhoogde de winstverwachtingen voor heel zijn boekjaar 2021. Het bedrijf profiteert van de aanhoudende trend van consumenten om thuis te eten. Dat het aandeel onderuit ging had te maken met de winstmarges die onder druk staan door problemen in de leveringsketen.

Verder reageerden beleggers op cijfers over de producentenprijzen die in augustus fors opliepen. De stijging wijst uit dat de hoge inflatie in het land waarschijnlijk nog wel even zal aanhouden. Zeker nu de pandemie de toeleveringsketens onder druk zet.

De euro was 1,1811 dollar waard tegen 1,1830 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,2 procent meer op 69,66 dollar. Brentolie werd 2 procent duurder, op 72,86 dollar per vat.