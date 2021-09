Britse economie in juli nauwelijks gegroeid

De groei van de Britse economie is in juli nagenoeg gestagneerd. Dat wijst erop dat het herstel van de coronacrisis afvlakt. De groei is een stuk lager dan economen in doorsnee hadden verwacht. Veel bedrijven worstelen met leveringsproblemen door de wereldwijde logistieke moeilijkheden. Ook is er in het Verenigd Koninkrijk sprake van een groot tekort aan personeel.

Een andere oorzaak zou de opmars van de Delta-variant van het coronavirus kunnen zijn. Honderdduizenden mensen moesten verplicht thuisblijven als de app van de National Health Service een melding gaf dat ze mogelijk in contact waren geweest met iemand die besmet is met het virus.

De economische groei in juli kwam op 0,1 procent uit ten opzichte van juni. Daarmee is de Britse economie nog steeds meer dan 2 procent kleiner dan in februari 2020, net voor de coronapandemie uitbrak.

Voor de bouwproductie was het de zwakste maand sinds januari. Toen zakte de productie in door een lockdown. De productie van olievelden steeg na zomeronderhoud.