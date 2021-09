Gazprom: nieuwe pijplijn tussen Rusland en Duitsland is klaar

Het controversiële pijpleidingproject Nord Stream 2 is afgerond. Het Russische staatsgasconcern Gazprom laat weten dat het werk aan de pijplijn, die van Rusland via de Oostzee naar Duitsland loopt, is voltooid. De Verenigde Staten vrezen dat Rusland de pijpleiding kan gebruiken als drukmiddel tegen Europa, bijvoorbeeld door de gaskraan dicht te draaien.

De Amerikaanse regering heeft verschillende bedrijven en personen die betrokken waren bij de bouw van Nord Stream 2 op een sanctielijst gezet. Tegelijkertijd benadrukte de Amerikaanse president Joe Biden dat het project de verhoudingen met de Duitse regering niet zal schaden.

Gazprom leed eind vorige maand nog een nederlaag in een Duitse rechtbank. De eigenaar van Nord Stream 2 wilde dat Europese regels voor de productie en het vervoer van gas niet voor de leiding tussen Duitsland en Rusland zouden gelden. Maar een regionale rechtbank in Düsseldorf ging daar niet in mee.

In de Europese Unie mag een bedrijf dat gas produceert niet hetzelfde bedrijf zijn dat het transporteert, om te voorkomen dat energiebedrijven de concurrentie kunnen uitschakelen. Maar Gazprom, naar eigen zeggen ’s werelds grootste gasleverancier, vond die regels discriminerend. Het Russische staatsbedrijf betoogde dat de regels, die in 2019 nog zijn aangepast, waren bedoeld om Nord Stream 2 onmogelijk te maken.

Ondertussen zijn de gasprijzen hoger dan ooit in Europa. Dat komt omdat de voorraden vanwege de vorige relatief koude winter laag zijn. Normaal gesproken worden die voorraden in de zomer aangevuld maar door leveringsproblemen en het herstel van de economie is gas schaarser en dus duurder. Gazprom levert sinds het begin van dit jaar 32 procent meer gas aan Europa.