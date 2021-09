ING: zorgen onder starters leiden tot later samenwonen

Starters blijven in de knel zitten op de woningmarkt. Er zijn zorgen over het vinden van een passende woning, wat bij een deel leidt tot het uitstellen van samenwonen en het stichten van een gezin. Dat zegt ING bij de bekendmaking van zijn onderzoeksresultaten uit de Woonindex, die de bank elk kwartaal uitvoert.

60 procent van de starters maakt zich volgens de bank zorgen of zij een koopwoning wel kunnen betalen. Een op de drie denkt langer dan anderhalf jaar te moeten wachten om een huis te kopen. Wel geeft een vijfde aan snel een woning nodig te hebben, bijvoorbeeld omdat de huidige woonsituatie financieel niet houdbaar is. De krapte op de woningmarkt zorgt er volgens het onderzoek, gehouden onder ruim 1100 starters en woningbezitters, voor dat een kwart van de starters samenwonen en het stichten van een gezin uitstelt.

Diegenen die al een huis hebben, zijn in het onderzoek wat positiever gestemd. 17 procent van hen zegt nog even te wachten met samenwonen. Een op de vijf zegt dat het stichten van een gezin nog even moet wachten door de moeilijkheden op de woningmarkt.

Het algemene vertrouwen in de woningmarkt is ongeveer gelijk gebleven, met een score van 117 tegenover 116 een kwartaal eerder. Alles boven de 100 punten duidt op optimisme, daaronder op pessimisme. Dat zegt volgens ING dat deelnemers positief zijn over de algemene economische situatie en de persoonlijke financiƫle omstandigheden.