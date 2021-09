Staalconcern ArcelorMittal breidt uit in Liberia

Staalconcern ArcelorMittal heeft een uitbreidingsovereenkomst van 800 miljoen dollar, omgerekend 677 miljoen euro, getekend in Liberia. Het grootste staalbedrijf ter wereld wil de productie van ijzererts in het land verdrievoudigen.

Het aan de beurs in Amsterdam genoteerde ArcelorMittal tekende een contract in het West-Afrikaanse land voor de verdere ontwikkeling van de delfstoffenwinning. De productie zal daardoor naar verluidt stijgen tot 15 miljoen ton per jaar.

De staalgigant is een belangrijke werkgever in Liberia, dat circa vijf miljoen inwoners heeft. Het land is een van de armste landen ter wereld, ondanks de aanwezigheid van grote voorraden ijzererts, hout, diamanten en goud.

Als onderdeel van de overeenkomst worden ook de spoorweg- en haveninfrastructuur verbeterd. Het contract levert naar verwachting ongeveer 2000 extra banen op. De Liberiaanse president George Weah zei in de verklaring dat hij zijn “pro-poor”-agenda waarmaakt.

Op termijn zou ArcelorMittal zijn productie in Liberia willen verhogen tot 30 miljoen ton per jaar. In 2019 dreigde het staalconcern zijn investeringen in Liberia nog te bevriezen vanwege een geschil over een havenconcessie in het land.