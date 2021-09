Grote betalingsverwerker Stripe mogelijk volgend jaar naar beurs

De grote betalingsverwerker Stripe wil mogelijk volgend jaar naar de beurs. Volgens bronnen tegen persbureau Bloomberg is Stripe aan het praten met zakenbankiers over een gang naar de aandelenmarkt in New York in 2022.

Stripe werd eerder dit jaar bij een financieringsronde nog gewaardeerd op 95 miljard dollar, omgerekend ruim 80 miljard euro. Inmiddels zou door investeerders een prijskaartje aan de onderneming worden gehangen van meer dan 150 miljard dollar.

Met de technologie van Stripe doen internetbedrijven en onlinemarktplaatsen jaarlijks voor miljarden dollars aan betalingen voor miljoenen gebruikers. Klanten zijn onder meer consumentenapps- en websites als Airbnb. Ook Amazon, Salesforce en Lyft maken gebruik van Stripe.

Het bedrijf werd in 2011 opgericht door de Ierse broers Patrick en John Collison. Volgens de Bloomberg Billionaires Index steeg hun vermogen bij de laatste waardering tot 11,4 miljard dollar elk. Stripe heeft hoofdkantoren in Dublin en San Francisco.