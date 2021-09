Tata Steel belooft te veranderen

Directievoorzitter Hans van den Berg van Tata Steel Nederland belooft in een paginagrote advertentie in De Telegraaf dat het staalbedrijf gaat veranderen. Hij reageert daarmee op een kritisch rapport van het RIVM over de gezondheidsrisico’s voor omwonenden van de staalfabriek in IJmuiden.

“Als inwoner van Beverwijk-West en vader van drie kinderen begrijp ik de grote zorgen over de uitstoot en de gevolgen hiervan heel goed. Daarom wil ik vandaag met u een afspraak maken. Tata Steel gaat veranderen. Ik garandeer u dat ik er persoonlijk alles aan zal doen om dit te realiseren – u mag mij daaraan houden”, aldus Van den Berg.

In de advertentie somt hij al eerder bekendgemaakte maatregelen ter hoogte van 300 miljoen euro op die het bedrijf neemt om de overlast te beperken. “Hiervan zijn de eerste effecten al merkzaam. In 2023 zal de neerslag van stof in de directe omgeving met 65 procent verminderd zijn.” Ook is een reductie voorzien van de uitstoot van fijnstof (35 procent) en zware metalen (55 procent) binnen vier jaar.

Van den Berg benadrukt wel dat een toekomst zonder staal “niet kan bestaan”. Maar die toekomst zal er volgens hem in IJmuiden heel anders uit komen te zien: “CO2-neutraal en met veel minder overlast voor de omgeving”. Hij benadrukt dat het bedrijf zijn verantwoordelijkheid wil nemen. “We nemen de ernst van de bevindingen van het RIVM en de andere onderzoekers zeer serieus en begrijpen heel goed de ontevredenheid die heerst in de maatschappij. Maar het wordt beter. Dat garandeer ik u.”