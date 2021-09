Daily Mail: Brits Marks & Spencer sluit mogelijk Franse winkels

De Britse warenhuisketen Marks & Spencer schroeft mogelijk zijn Franse activiteiten terug. De onderneming kampt met bevoorradingsproblemen als gevolg van Europese grenscontroles, meldt de Britse krant Daily Mail zonder daarbij te vermelden waar het de informatie vandaan heeft.

De Britse retailer zal naar verwachting een aantal winkels sluiten. Mogelijk stopt Marks & Spencer ook met de verkoop van een aantal van zijn populaire producten in Frankrijk. Daarover wordt volgens de krant binnen een paar weken meer bekend.

Het is niet duidelijk hoeveel van de in totaal twintig winkels dichtgaan. De uiteindelijke beslissing daarover hangt ook af van inzet van twee Franse franchisepartners. Het bedrijf weigerde tegenover de krant commentaar te geven over de winkelsluitingen. “Wij exploiteren een franchisebedrijf in Frankrijk en zijn bezig met een herziening van het model met onze twee partners,” zei een woordvoerder eerder.

Marks & Spencer was eerder ook in Nederland actief. Eind 2017 verdwenen de laatste twee winkels van de keten hier, in Amsterdam en Den Haag. Die sluiting was onderdeel van een bredere strategische herziening waarbij een groot deel van de winkels op het Europese vasteland dicht ging.