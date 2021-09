Werkgevers en vakbond: bezorgd om trage formatie

De politiek in Den Haag moet snel over de inhoud gaan praten om te voorkomen “dat volgend jaar een verloren jaar wordt”. Die oproep deed FNV-voorzitter Tuur Elzinga zondag in tv-programma Buitenhof samen met Ingrid Thijssen. De voorvrouw van werkgeversorganisatie VNO-NCW denkt dat de politieke partijen moeten proberen elkaar te begrijpen om zo tot een vergelijk te komen.

FNV en VNO-NCW hadden eerder al afzonderlijk aangegeven de trage formatie problematisch te vinden. Ze wijzen op de vele problemen die er zijn zoals de arbeidsmarkt, de woningmarkt, het klimaat en de stikstofproblematiek. Alleen door op de inhoud te gaan praten kunnen de politieke partijen daar een oplossing voor vinden. “Uiteindelijk hebben de mensen die op jou gestemd hebben gewoon reële problemen, waar ze reële oplossingen voor nodig hebben”, aldus Elzinga.

Hoewel de gezamenlijke oproep van bonden en werkgevers zeldzaam is, zijn ze het niet over alles eens. Zo pleit Thijssen namens haar achterban voor het recht om een coronavaccinatie of een negatieve test te kunnen eisen van werknemers. FNV ondersteunt het recht op een veilige werkplek, maar vindt die eis wat te ver gaan. Elzinga wijst op de lichamelijke integriteit van mensen die daarmee wordt aangetast.