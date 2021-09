Ballast Nedam: impact duurdere bouwmaterialen beperkt

Bouwbedrijf Ballast Nedam ondervindt naar eigen zeggen nog geen grote hinder van de gestegen kosten van materialen en grondstoffen zoals hout, plastic en ijzer. De impact op het bedrijf is tot dusver beperkt, aldus de onderneming bij de publicatie van de halfjaarcijfers. Ballast Nedam zegt terug te kijken op een goed halfjaar.

In de bouw is er een grote vraag naar bouwmaterialen en soms zelfs sprake van tekorten, waardoor projecten vertraging kunnen oplopen. Tijdens de coronacrisis werd de productie van sommige bouwmaterialen gestaakt of teruggeschroefd. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij houtzagerijen en metaalbedrijven, waardoor het aanbod sterk afnam. Nu de economie weer sterk op gang is gekomen en de vraag dus snel toeneemt, nemen de leveringsproblemen toe.

De omzet van Ballast Nedam, dat in Turkse handen is, kwam in de eerste helft van dit jaar uit op bijna 392 miljoen euro tegen ruim 396 miljoen euro een jaar eerder. Er werd een operationele winst, het resultaat voor rente, belastingen en afschrijvingen, behaald van 14,7 miljoen euro. Dat was 10,8 miljoen euro vorig jaar.

Het orderboek bleef stabiel op 1,4 miljard euro. Ballast Nedam zegt op koers te liggen voor het behalen van de financiƫle doelstellingen voor dit jaar.