Beurzen New York hoger na recente koersdalingen

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag hoger geopend, na de recente koersdalingen van de Amerikaanse hoofdgraadmeters. Koopjesjagers lijken hun slag te slaan op Wall Street. Apple wist wat te herstellen van de min op vrijdag toen het aandeel lager werd gezet vanwege een tegenslag in een juridisch conflict met computerspellenbedrijf Epic Games.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,6 procent hoger op 34.815 punten. De brede S&P 500 steeg eveneens 0,6 procent tot 4487 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,5 procent tot 15.186 punten.

Apple ging 1,2 procent vooruit. Het techconcern verloor vrijdag 3,3 procent aan beurswaarde. Een rechter oordeelde in een zaak die was aangespannen door Epic, de maker van het populaire spel Fortnite, dat Apple ontwikkelaars moet toestaan om hun eigen betalingssystemen te gebruiken buiten de App Store van het bedrijf om. Dat raakt direct de inkomsten van het bedrijf. De rechter bestempelde Apple echter niet als “illegaal monopolist”, zoals Epic wel had geĆ«ist. Epic gaat in beroep tegen de uitspraak.

Het in New York genoteerde Chinese webwinkelconcern Alibaba verloor 2,2 procent. Naar verluidt wil de Chinese overheid betalingsbedrijf Ant Group, onderdeel van Alibaba, opbreken. In Hongkong zakte het aandeel Alibaba al flink.

De op Wall Street genoteerde Chinese fabrikant van elektrische auto’s Nio daalde 1,4 procent. China vindt dat er te veel bedrijven zijn in het land die zich bezighouden met de ontwikkeling van elektrische auto’s en elektrisch rijden. Peking wil daarom dat er een consolidatieslag in de markt plaatsvindt zodat bedrijven groter en sterker worden. Tesla verloor 0,6 procent.

Commercieel ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic leverde 3,3 procent in. De onderneming stelt haar eerste commerciƫle onderzoeksvlucht naar de ruimte uit vanwege een mogelijk defect bij het besturingssysteem. Een toeleverancier waarschuwde Virgin Galactic over dat mogelijke defect.

Computerproducent Dell Technologies kreeg er een kleine 3 procent bij. Zakenbank Goldman Sachs heeft Dell op zijn kooplijst gezet, onder meer vanwege de sterke kasstroom en de plannen van het concern om de schuld te verlagen.

Biotechnoloog Leap Therapeutics steeg haast 20 procent. Het bedrijf kondigde aan nieuwe resultaten van onderzoek naar zijn kankermedicijn bekend te maken.