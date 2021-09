De Hypotheekshop: weer nieuw laagterecord voor hypotheekrentes

De rente op hypotheken is gezakt tot een nieuw laagterecord, meldt hypotheekadviseur De Hypotheekshop. Bijna alle geldverstrekkers hebben de laatste weken hun rentetarieven verder verlaagd, zij het beperkt. Dat heeft ervoor gezorgd dat er voor de vijfde week op rij een nieuwe dieptepunt is bereikt. Daarbij worden er ook steeds minder hypotheken afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), doordat er een steeds beperkter aanbod is van woningen onder de NHG-kostengrens van 325.000 euro.

Het totaalgemiddelde van de acht vaste hypotheekrentes van 5, 10, 20 en 30 jaar vast – met en zonder NHG – ligt op 1,43 procent. Sinds 2017 daalt dit totaalgemiddelde jaarlijks met gemiddeld 0,30 procentpunt.

Volgens de Hypotheekshop is het percentage ‘nieuwe hypotheken met NHG’ een van de pijlers die de situatie op de woningmarkt het best weergeeft. Met de NHG-garantie kunnen huizenkopers zich verzekeren van aflossing van hun hypotheek in geval van overlijden van de partner of een relatiebreuk. Klanten betalen een eenmalig bedrag voor zo’n garantie. In ruil bieden hypotheekverstrekkers een lagere rente aan.

Dit percentage was ooit ruim 70 procent, maar was vorige week nog maar 20 procent. Met name doorstromers en oversluiters doen dit zonder NHG. Ook een meerderheid van de starters koopt zonder NHG. “Ondanks de jaarlijkse verhoging van de maximale koopsom voor NHG, zakt dit percentage dus elk jaar verder door het steeds krapper wordende woningaanbod in de prijsklasse tot 400.000 euro”, aldus de Hypotheekshop.

Volgens De Hypotheekshop zal bij de ontwikkeling van de hypotheekrente in het komende jaar veel afhangen van het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De Europese toezichthouder kondigde afgelopen week aan het opkoopprogramma voor obligaties iets terug te schroeven. Aan het einde van het jaar moet meer duidelijk worden over de verdere afbouw van het programma, dat loopt tot en met maart volgend jaar. De ruimhartige steun van centrale banken wereldwijd heeft bijgedragen aan lage rentes.